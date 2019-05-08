انت الان تتابع الزمالك يسلم الجبلاية قيمة الحكام الأجانب للقاء دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

الزمالك

تسلم مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، مبلغ 25 ألف دولار، من نادي الزمالك، قيمة استقدام طاقم حكام أوروبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أمام نظيره وادي دجلة، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز. ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة هوية طاقم التحكيم المرشح لإدارة المباراة، بعد تلقيه موافقات من اتحادي رومانيا وكرواتيا، لإرسال طاقم حكام دولي لإدارة اللقاء.

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وكان عزب حجاج، مدير لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، كشف أن مجلس إدارة نادي الزمالك، أرسل خطابا رسميا إلى الجبلاية، يطلب فيه استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراته أمام دجلة. وقال حجاج في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن لجنة الحكام خاطبت عددًا من اتحادات أوروبا لترشيح طاقم حكام أجنبي،