أوريجي: الفوز على برشلونة شيء لا يمكن تصديقه

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٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
ديفوك أوريجي
أكد البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم فريق ليفربول، أن فريقه تغلب على برشلونة الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في "ليلة رائعة" وأنه "من الصعب وصف هذه الليلة من خلال الكلمات"، وقال أوريجي: "الفوز (4-0) على برشلونة شيء لا يمكن تصديقه.. كنا نعلم أنه أمر صعب. الحماس والمباراة، كانت ليلة رائعة لا يمكن تصديقها، ونعلم أن لدينا فريقًا عظيمًا يضم لاعبين متميزين للغاية، ولكننا قبل أي شيء، لدينا العقلية ونكافح على كل كرة، وما حدث يصعب وصفه من خلال الكلمات".
وواصل أوريجي: "كنا نعلم أنها ستكون ليلة خاصة. أردنا أن نهديها لزملائنا المصابين (صلاح - فيرمينو - كيتا)"، مشيرًا إلى أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق طالب اللاعبين بـ"الهجوم بشكل أكبر والمجازفة". وحقق ليفربول انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، في معقل الريدز "أنفيلد"،
وواصل أوريجي: "كنا نعلم أنها ستكون ليلة خاصة. أردنا أن نهديها لزملائنا المصابين (صلاح - فيرمينو - كيتا)"، مشيرًا إلى أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق طالب اللاعبين بـ"الهجوم بشكل أكبر والمجازفة".
وحقق ليفربول انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، في معقل الريدز "أنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل الأهداف لليفربول أوريجي في الدقائق 7 و79، وفينالدوم في الدقائق 54 و56.
وحقق الريدز الريمونتادا بعد الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة في "كامب نو"، ليتأهل الإنجليز للنهائي، الذي سيُقام في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في الأول من يونيو المقبل.
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