انت الان تتابع أوريجي: الفوز على برشلونة شيء لا يمكن تصديقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

ديفوك أوريجي

أكد البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم فريق ليفربول، أن فريقه تغلب على برشلونة الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في "ليلة رائعة" وأنه "من الصعب وصف هذه الليلة من خلال الكلمات"، وقال أوريجي: "الفوز (4-0) على برشلونة شيء لا يمكن تصديقه.. كنا نعلم أنه أمر صعب. الحماس والمباراة، كانت ليلة رائعة لا يمكن تصديقها، ونعلم أن لدينا فريقًا عظيمًا يضم لاعبين متميزين للغاية، ولكننا قبل أي شيء، لدينا العقلية ونكافح على كل كرة، وما حدث يصعب وصفه من خلال الكلمات".

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وواصل أوريجي: "كنا نعلم أنها ستكون ليلة خاصة. أردنا أن نهديها لزملائنا المصابين (صلاح - فيرمينو - كيتا)"، مشيرًا إلى أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق طالب اللاعبين بـ"الهجوم بشكل أكبر والمجازفة". وحقق ليفربول انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، في معقل الريدز "أنفيلد"،