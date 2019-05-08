انت الان تتابع أجلوا ماتشات الزمالك.. الجماهير تشن حملة ضد الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات نادي الزمالك المقبلة زاد غضب وحدة الجماهير البيضاء تجاه الجبلاية وطالبوا النادي بتقديم بيان للاعتراض

تحرير:رحمة سامي ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص

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جماهير الزمالك

تصدر هاشتاج #أجلوا_ماتشات_الزمالك، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في مصر، حيث تفاعل معه العديد من جماهير القلعة البيضاء، للمطالبة بتأجيل مباريات الفريق الأول لكرة القدم المحلية، استعدادًا لخوض نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وجاء ذلك بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، رفضها تأجيل مباريات الفريق محليا، خاصة مباراة الإنتاج الحربي التي تسبق ذهاب نهائي الكونفيدرالية بـ 4 أيام فقط، وهو ما أثار غضب جماهير القلعة البيضاء.

وطالبت الجماهير اتحاد الكرة، بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص خاصة أن فريقها ينافس على لقب بطولة قارية، شأنه شأن الأهلي الذي تأجلت له عدة مباريات محلية في أثناء مشواره بالنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا عندما وصل للنهائي أيضا أمام الترجي التونسي. وبناء عليه دشنت الجماهير الهاشتاج في رسالة صريحة لعامر