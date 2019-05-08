الامارات | سواريز يهاجم دفاع برشلونة: كانوا مثل الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يهاجم دفاع برشلونة: كانوا مثل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم مهاجم برشلونة، لويس سواريز، زملاءه في البلوغرانا قائلاً إنهم دافعوا مثل الأطفال في الهدف الرابع، الذي هز شباك الفريق الكاتالوني في الهزيمة الثقيلة 4-0 في ليفربول أمس، والتي أطاحت به خارج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الخسارة 4-3 في النتيجة الإجمالية.
وسجل ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول الهدف الحاسم الذي أكمل انتفاضة مذهلة لفريق المدرب يورغن كلوب، إذ هز الشباك بعد تمريرة منخفضة من ترينت ألكسندر-أرنولد الذي خدع لاعبي الفريق الزائر بتنفيذه السريع لركلة ركنية.
وأبلغ سواريز الصحافيين بعد عودة كارثية لناديه القديم الذي أمضى بين صفوفه ثلاث سنوات قبل انتقاله إلى برشلونة: "في الهدف الرابع ظهرنا مثل الأطفال، يجب أن نكون مستعدين لكل النقد الذي سينهال علينا الآن.. نحن في غاية الحزن ونشعر بألم كبير، نشعر بهذا الألم رغم أننا محترفون".
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