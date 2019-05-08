الامارات | حافلة برشلونة تترك خلفها ليونيل ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة برشلونة تترك خلفها ليونيل ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم نقلا عن برنامج "شيرينغيتو" الاسباني الشهير أنه لأول مرة تغادر حافلة برشلونة ملعب أنفيلد بدون النجم الأول لبرشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرة إلى أن الفريق لم يكن في مزاج للبقاء طويلا في الملعب بعد الهزيمة الساحقة 4-0 من ليفربول في إياب نصف نهائي أبطال أوروبا وخروجه بشكل مخيب من المسابقة القارية، لكن الغريب أن تغادر بدون أحد أبرز نجوم الفريق.

وتبين أن ميسي ظل في الملعب ليخضع لفحص المنشطات، إلا أن مسؤولي النادي واللاعبين لم يكونوا في مزاج للحديث أو حتى التفكير في أن الحافلة تحركت باتجاه المطار بدون ليونيل ميسي، الذي لحق بها لاحقا، بعد أن رفض التصريح لأي وسيلة إعلامية