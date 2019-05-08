الامارات | عقدة ميسي مستمرة والأرقام تكشف “فشله” أمام ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن عقدة ميسي مستمرة والأرقام تكشف “فشله” أمام ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فشل النجم الأرجنتيني وقائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، في قيادة فريقه للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي كانت ستكون مسك ختام لموسم رائع يقدمه اللاعب الأرجنتيني بعدما حول ليفربول خسارته بالثلاثة إلى فوز بالأربعة في ريمونتادا تاريخية للفريق الإنجليزي.

وانتظرت جماهير برشلونة الإسباني أن يتألق نجم الفريق ليونيل ميسي كعادته، إلا أن الأرقام تكشف غيابا نادرا للاع للأرجنتيني أمام ليفربول الإنجليزي إضافة إلى استمرار العقدة التي تلازمة منذ مباراة نصف النهائي أمام ريال مدريد في عام 2011.

وألقى موقع سكاي نيوز، نظرة على احصائيات المباراة التاريخية وكان "البرغوث" شبه غائب في المباراة على عكس لقاء الذهاب الذي تألق به وسجل هدفين للـ"بلوغرانا" من أصل 3، فطوال 90 دقيقة لعبها ميسي، لم ينفذ اللاعب الفذ سوى 35 تمريرة ناجحة، بينما تمكن لاعبو ليفربول من قطع كراته 17 مرة.

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ولم يتفوق على ميسي في خسارة الكرة سوى جوردي ألبا الذي خسرها 21 مرة، كما أن الساحر الأرجتنني سدد فقط 4 مرات باتحاه مرمى أليسون بيكر، اثنان فقط منها كانت ضمن القائمين لكن في متناول الحارس البرازيلي لليفربول.

يشار إلى أن آخر هدف سجله ميسي خارج ملعب برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كان في شباك ريال مدريد الإسباني بموسم 2010-2011.