شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للأهلي يوضح موقف «الشحات» و«الشيخ» من المشاركة أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية حسين الشحات، وأنه خضع لبرنامج استشفائي، أمس، مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة النجوم التي أقيمت مساء الأحد الماضي.

وأدى الشحات تدريبات منفردة، أمس، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة سموحة التي تقام مساء السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع الـ32 في بطولة الدوري العام.

كما أكد الجهاز الفني أن أحمد الشيخ اكتفى بتدريبات في الجيم، بسبب استمرار معاناته من نزلة البرد، ويتحدد اليوم موقفه من العودة للمشاركة في المران الجماعي على ضوء حالته.