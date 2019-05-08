شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الفرنسية: ليفربول يحدث انفجارًا بإقصاء برشلونة من دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرزت الصحف الفرنسية الصادرة، اليوم الأربعاء، العودة التاريخية لفريق ليفربول الإنجليزي أمام برشلونة الإسباني في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، ونجاحه في الصعود للنهائي بعد فوزه برباعية نظيفة ليعوض هزيمته في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة. وقالت مجلة (فرانس فوتبول) عبر موقعها الإلكتروني: «ليفربول الأسطوري يطيح ببرشلونة، ويتأهل للنهائي». Advertisements وكتبت صحيفة (بروفانس) في عنوانها الرئيسي: «ريمونتادا مدهشة لليفربول». وذكرت صحيفة (لو فيجارو): «ليفربول يحدث انفجارًا بإقصاء برشلونة من دوري الأبطال». أما صحيفة (ليكيب) فحمل غلافها عبارة «أحمر مجنون»، في إشارة لزي ليفربول الرسمي بلونه الأحمر. جدير بالذكر أن الصحف في المملكة المتحدة احتفت أيضا بهذا الفوز الساحق لليفربول، فيما انتحبت الصحف الإسبانية على خسارة فريقها.

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