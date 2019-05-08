شكرا لقرائتكم خبر عن صحف ألمانيا: الملك كلوب يحتفل بمعجزة كروية أمام برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر نجاح المدرب الألمانى يورجن كلوب في قيادة فريق ليفربول الإنجليزى لتحقيق ريمونتادا تاريخية (التعافي والعودة) بتعويض هزيمته بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور قبل النهائى لدورى الأبطال لكرة القدم بفوز برباعية نظيفة في مباراة العودة أمام برشلونة الإسباني، عناوين الصحف الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء بعدما تأهل الريدز لنهائى دورى الأبطال للعام الثانى على التوالى.

ذكرت صحيفة «إكسبريس كولن» في عنوانها الرئيسي «كلوب يحتفل بالمعجزة الكروية»، في إشارة إلى نجاح ليفربول في تعويض خسارته ذهابًا بثلاثية نظيفة إلى فوز على البلوجرانا (4-0)، ليتأهل للنهائي الثاني على التوالي.

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وصدرت صحيفة «بيلد» بعنوان يقول «الملك كلوب»، وذلك بعدما نجح مدرب ليفربول في قيادة فريقه للفوز على برشلونة (4-0)، وحجز مقعد في المباراة النهائية المقررة في الأول من يونيو المقبل.

أما صحيفة «سبورت بيلد» فتناولت مستقبل الكرواتى نيكو كوفاتش، حيث حمل غلافها عنوان «سلام مزيف للثنائي»، في إشارة للهدوء المزيف الذي يُظهره أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ، وكارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي، بشأن مستقبل المدرب كوفاتش.

أخيرا أبرزت صحيفة «أبيندتسايتونج» نبأ رحيل الفرنسى المخضرم فرانك ريبيرى عن صفوف بايرن ميونخ في نهاية الموسم قائلة «ريبيري يلقي الوداع بحزن»، في إشارة لظهور ريبيري في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، للحديث عن رحيله بنهاية الموسم الحالي.