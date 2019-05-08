شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: استبعاد حسام حسن من منتخب مصر خطيئة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن استبعاد حسام حسن، مهاجم الفريق، من منتخب مصر، خلال كأس الأمم الأفريقية خطيئة كبيرة.

Advertisements

وأوضح عامر، من خلال تغريدة على موقع تويتر: «حسام حسن مهاجم سموحة هو أفضل مهاجم في الدوري المصري واستبعاده من المنتخب خطيئة كبري، وسبب عدم مشاركته بانتظام في مباريات سموحة هذا الموسم من أهم أسباب تراجع الفريق".

واستدرك: «ولكن الإصابات تطارده باستمرار».

ويستعد المنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تحتضنها مصر في يونيو المقبل.

ويدخل الفراعنة كأس الأمم وسط أزمة في خط الهجوم، حيث يعاني من تراجع أداء لاعبي هذا الخط مؤخرًا.