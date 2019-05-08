شكرا لقرائتكم فتوى رمضان.. ماذا قال أحمد كريمة على قبول جوائز الكرة من غير المسلمين ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "سوبركورة" مع الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة أزهر لمعرفة رأيه بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. ورد كريمة على مسألة قبول اللاعبين المسلمين للجوائز التى يمنحها الاتحاد الذى يدين بغير دين الإسلام. وقال كريمة فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 :" الرسول قبل الهدايا من غير المسلم من النجاشى وانا ذان نفسى قبلت هدية عبارة عن مصحف من مسيحي هذه عبارة عن علاقات إنسانية وبالتالى قبول الجوائز من غير المسلمين فى كرة القدم لا حرج فيه.

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