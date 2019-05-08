شكرا لقرائتكم شائعة وفاة عادل المأمور تغزو السوشيال ميديا والفاعل مجهول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استيقظ الالاف من عشاق الساحرة المستديرة على نبأ وفاة عادل المأمور حارس مرمى منتخب مصر والزمالك الأسبق ، حيث تم تدواله بسرعة كبيرة جدا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.
وتبادل عدد من نجوم الرياضة نشر شائعة وفاة المأمور بسرعة كبيرة حيث كتبوا على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى ينعون المأمور، ومنهم أحمد سليمان مدرب حراس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، وكذلك زوجة هشام يكن ، ورضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلى السابق .
وبعد التأكد من عدم وفاته تراجع الجميع عن البوستات المنشورة وقدموا الاعتذار ثم قاموا بحذفها ، فى الوقت الذى أكد فيه المأمور أن بصحة جيد ولا يعلم من وراء شائعة وفاته، حيث فوجئ فجرا بعدد كبير من المكالمات الهاتفية من زملائه ونجوم الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر شائعة وفاة عادل المأمور تغزو السوشيال ميديا والفاعل مجهول... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.