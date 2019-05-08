شكرا لقرائتكم شائعة وفاة عادل المأمور تغزو السوشيال ميديا والفاعل مجهول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استيقظ الالاف من عشاق الساحرة المستديرة على نبأ وفاة عادل المأمور حارس مرمى منتخب مصر والزمالك الأسبق ، حيث تم تدواله بسرعة كبيرة جدا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

وتبادل عدد من نجوم الرياضة نشر شائعة وفاة المأمور بسرعة كبيرة حيث كتبوا على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى ينعون المأمور، ومنهم أحمد سليمان مدرب حراس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، وكذلك زوجة هشام يكن ، ورضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلى السابق .

وبعد التأكد من عدم وفاته تراجع الجميع عن البوستات المنشورة وقدموا الاعتذار ثم قاموا بحذفها ، فى الوقت الذى أكد فيه المأمور أن بصحة جيد ولا يعلم من وراء شائعة وفاته، حيث فوجئ فجرا بعدد كبير من المكالمات الهاتفية من زملائه ونجوم الزمالك.

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