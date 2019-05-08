شكرا لقرائتكم جهاز منتخب مصر يهنئ محمد صلاح بالصعود لنهائى دوري أبطال اوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب بعد تأهل فريقه لنهائى دورى أبطال أوروبا على حساب برشلونة. وأرسل جهاز المنتخب رسائل تهنئة إلى محمد صلاح بعد إقصاء برشلونة وخطف تذكرة الصعود لنهائى دورى الأبطال. Advertisements حقق فريق ليفربول ريمونتادا تاريخية بالفوز على برشلونة برباعية نظيفة بعد أن خسر الليفر لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة. ولم يشارك محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبرشلونة بسبب الإصابة خلال مباراة فريقه بالدورى الإنجليزي أمام نيوكاسل.

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