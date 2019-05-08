شكرا لقرائتكم شبيه محمد صلاح فى محطة سكة حديد طنطا تزامنا مع رباعية برشلونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت محطة سكة حديد طنطا صباح اليوم تواجد شبيه محمد صلاح وذلك لإستقلال القطار المتجه لمدينة القاهرة. Advertisements وحرص المتواجدين داخل محطة القطار علي التقاط الصور التذكارية مع شبيه محمد صلاح وذلك لتوثيق تواجده داخل محطة قطار طنطا صباح اليوم.



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