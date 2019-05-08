شكرا لقرائتكم الأهلى يكشف عن حالة عمرو جمال: اللاعب يسير بخطى ثابته في برنامجه التأهيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفني للأهلي، أن عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر يسير بخطى ثابته في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، وأن حالته تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
ويواصل عمرو جمال برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي حيث يخوض مهاجم الفريق تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل لتجهيزه للعودة من جديد.
ويشتمل البرنامج التاهيلي للاعب على جلسات في الجيم وتدريبات في الملعب تشتمل على تدريبات الكرة بجانب بعض التدريبات البدنية في خطوة جديدة نحو العودة، وتجهيزه للمرحلة المقبلة
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