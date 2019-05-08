شكرا لقرائتكم صافرة مصرية لمواجهة الأهلي ضد سموحة فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي و سموحة مساء السبت المقبل، في الجولة 32 من بطولة الدوري العام بحكام مصريين .

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلى أو سموحة طرفا المباراة لم يطلب أحدهما او كلاهما استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة وستنطلق تحت صافرة مصرية .

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يشار إلى أن الأهلى يعلتى قمة الدورى برصيد 67 نقطة فيما يقبع سموحة فى المركز 12 فى جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.