شكرا لقرائتكم صافرة مصرية لمواجهة الأهلي ضد سموحة فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي و سموحة مساء السبت المقبل، في الجولة 32 من بطولة الدوري العام بحكام مصريين .
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلى أو سموحة طرفا المباراة لم يطلب أحدهما او كلاهما استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة وستنطلق تحت صافرة مصرية .
يشار إلى أن الأهلى يعلتى قمة الدورى برصيد 67 نقطة فيما يقبع سموحة فى المركز 12 فى جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.
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