شكرا لقرائتكم احتدام الخلاف بين الإسماعيلى وسيدومير والحل عند الفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتخذ مجلس إدارة نادى الإسماعيلي، خطوات فعلية لشكوى البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق لدى الاتحاد الدولى الفيفا بسبب انقطاعه عن التدريبات وتخلفه عن حضور التحقيق من قبل مجلس إدارة الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان.

وتصاعدت وتيرة الخلافات بين البلجيكى والإسماعيلي ، بعد ما غادر الأول القاهرة خلال الساعات الماضية معلنا التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد الإسماعيلى لعدم حصوله على الشرط الجزائى فى عقده.

الإسماعيلى يؤكد أنه أحال المدرب البلجيكى للتحقيق فقط بسبب تصريحاته ضد النادى ولم يقوم باقالته أو تعين جهاز جديد إلا أنه تخلف عن الحضور ، بحسب ما أكده مصدر مسئول فى الاسماعيلى ، وتفاجأ الجميع بمغادرته البلاد مما دعا الاسماعيلى لإرسال شكوى للجبلاية وتصعيدها ضد المدرب بالفيفا لتأمين موقفهم .

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ووصلت العلاقة بين الاسماعيلى ومدربه البلجيكى سيدومير لطريق مسدود بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة من وادى دجلة وتم تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً مما اعتبره المدرب تقليصاً من صلاحياته ليغادر المران .