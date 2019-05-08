شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي : سموحة فريق عنيد ومواجهته ليست سهلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد يوسف، المدرب العام لفريق الأهلي أن مواجهة سموحة السبت المقبل في بطولة الدوري العام ستكون صعبة جدا ، ونركز جيدا في حصد الثلاث نقاط للزحف خطوة مهمة نحو اللتويج بلقب الدوري مما يستدعى التركيز الشديد في الامتار الأخيره والتي تشهد منافسة قوية ودوافع مختلفة بين جميع الفرق مما يزيد من صعوبة المباريات.

وأضاف مدرب الاهلي : "نعلم أن سموحة يبحث عن نتيجة إيجابية أمام الأهلي لتأمين بقائه في الدوري، ونحترم كفاحه وجميع الفرق وستكون المواجهة ليست سهلة بالطبع ، مضيفا سموحة يقدم مباريات قوية أمام الأهلي وهو منافسا عنيدا، مما يتطلب المزيد من الجهد لتخطى المباراة".

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وأكد يوسف، أن مرحلة المحطات الصعبة في الدوري لم تنتهأ، بعد حيث أن تركيز الأهلي ينصب حاليا على مواجهة سموحة فقط، من أجل الثلاث نقاط ومواصلة المنافسة على اللقب.