شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوى يجهز عرضا إماراتيا للرحيل عن المقاصة نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة عرضا من أحد الأندية الإماراتية لعرضه على مجلس إدارة ناديه للرحيل عن الفريق الفيومى نهاية الموسم الجارى، بسبب رغبة اللاعب فى اللعب لناد جديد بعدما شارك مع المقاصة لمدة 3 سنوات.

كان أنطوى قد عقد جلسة مع محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة، وطلب منه الأخير تجهيز عرض رسمى يليق بالنادى وبه كأحد هدافى الدورى المصرى، مؤكدا له أن النادى لا يقف فى وجه أى لاعب يرغب فى الرحيل، والأمثلة كثيرة أخرهم ميدو جابر وأحمد الشيخ اللذان انتقلا للأهلى وعاد بعدها جابر لصفوف المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.