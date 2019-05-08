اخبار الرياضه

أنطوى يجهز عرضا إماراتيا للرحيل عن المقاصة نهاية الموسم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوى يجهز عرضا إماراتيا للرحيل عن المقاصة نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة عرضا من أحد الأندية الإماراتية لعرضه على مجلس إدارة ناديه للرحيل عن الفريق الفيومى نهاية الموسم الجارى، بسبب رغبة اللاعب فى اللعب لناد جديد بعدما شارك مع المقاصة لمدة 3 سنوات.

كان أنطوى قد عقد جلسة مع محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة، وطلب منه الأخير تجهيز عرض رسمى يليق بالنادى وبه كأحد هدافى الدورى المصرى، مؤكدا له أن النادى لا يقف فى وجه أى لاعب يرغب فى الرحيل، والأمثلة كثيرة أخرهم ميدو جابر وأحمد الشيخ اللذان انتقلا للأهلى وعاد بعدها جابر لصفوف المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنطوى يجهز عرضا إماراتيا للرحيل عن المقاصة نهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا