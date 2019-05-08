شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد: فاروق جعفر أجبرنا على الإفطار فى رمضان وخسرنا اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق أن من أهم الذكريات التى لا تنسى له خلال شهر رمضان، إجبار فاروق جعفر المدير الفنى للقلعة البيضاء موسم 1992 / 1993 على الإفطار قبل مواجهة الإسماعيلى بالدورى، وأكد لهم أن أى لاعب سيصر على الصيام فسيتم استبعاده من قائمة الفريق.

وبالفعل أصر الخماسى عصام مرعى وأحمد رمزى وحسين عبد اللطيف ورضا عبد العال وأيمن منصور على الصيام فقرر جعفر استبعادهم من اللقاء.

وكشف عبد الحميد أن فاروق جعفر طالبه بالنزول للمطعم لتناول وجبة الغذاء قبل المباراة، إلا أنه أصر على الصيام وتضامن معه زميله هشام يكن الذى قام بتناول طبقه، وخرج الأخير ليؤكد أنه تناول وجبته وأدى المباراة وهو صائم.

واختتم نجم التحليل تعليقه بأنه فى النهاية خسر الزمالك اللقاء أمام الإسماعيلى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد العجوز.