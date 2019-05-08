شكرا لقرائتكم خبر عن وزير رياضة ساحل العاج يكشف عن نيته فى حضور مباريات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى هشام الجندى رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج بوزير الرياضة فى ساحل العاج ( كوت ديفوار) بولين كلود دانو، فى العاصمة أبيدجان، وذلك خلال افتتاح بطولة الجائزة الكبرى. ويشارك البطل المصرى باسم سمير فى البطولة، حيث يواجه بطل العالم الحالى النرويجى ماجنوس كارلسون وثمانية من أوائل التصنيف العالمى من روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبلغاريا فى بطولة العشرة الكبار. وأشاد الوزير الإيفوارى خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة القائمة بين مصر وساحل العاج، وأكد تطلعه لزيارة مصر الشهر المقبل لحضور بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم فى القاهرة. وتنطلق بطولة الجائزة الكبرى للشطرنج السريع والخاطف اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

هشام الجندى

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