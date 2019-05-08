شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موقف الشحات والشيخ من المشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية حسين الشحات لاعب الفريق للمباريات بعدما خضع لبرنامج استشفائى أمس مع مجموعة اللاعبين، الذين شاركوا فى مباراة النجوم التى أقيمت مساء الأحد الماضى.

وأدى الشحات تدريبات منفردة أمس على هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سموحة التى تقام مساء السبت المقبل فى إطار مواجهات الاسبوع الـ32 فى بطولة الدورى العام.

كما أكد الجهاز الفنى أن أحمد الشيخ لاعب الفريق اكتفى بتدريبات فى الجيم؛ بسبب استمرار معاناته من نزلة البرد، ويتحدد اليوم موقفه من العودة للمشاركة فى المران الجماعى على ضوء حالته.