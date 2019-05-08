شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يغيب عن الإسماعيلى أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب عبد الرحمن مجدى لاعب النادى الإسماعيلى عن مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربى بداعى الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندرى. وودع الإسماعيلى منافسات بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدورى العام على استاد كلية الشرطة. ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.

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