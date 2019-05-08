شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصوله لنهائى أوروبا.. أهداف قادت محمد صلاح للاحتراف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق ليفربول الذى يلعب بين صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، فى التأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد الفوز على برشلونة برباعية، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس.

وقبل رحلة محمد صلاح الاحترافية، بدءا من بازل، ومرورا بتشيلسى، وروما، وصولا إلى ليفربول، والتى شهدت تسجيل الكثير من الأهداف والبطولات، والألقاب، فقد سجل صلاح الكثير من الأهداف فى الدورى المصرى، وقت كان لاعبا فى صفوف المقاولون العرب.

ونستعرض معًا أجمل الأهداف فى مسيرة محمد صلاح، بالدورى المصرى، التى تضمنت هدفه فى الأهلى، وسموحة، ومنتخب السويس فى كأس مصر، وكذلك بتروجت، والجونة، وحرس الحدود.

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