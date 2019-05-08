شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور..جوزيه يسقط للمرة الأولى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

التقى فريقا الأهلي والزمالك فى الدور الأول من موسم 2001- 2002، التى أقيمت على ملعب ستاد القاهرة، يوم الجمعة 23 نوفمبر فى سهرة رمضانية كروية شهدت خسارة جوزيه لأول قمة فى تاريخه، حيث خسر الساحر البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، أول مباراة قمة فى تاريخه أمام الداهية الألمانية أوتوفيستر بنتيجة 2/1.

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كان جوزيه يقدم أداء طيبا للغاية مع الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وفاز على ريال مدريد الإسبانى، وكان يحبوه الأمل بالفوز على الزمالك، ولكن هذا لم يحدث بسبب الإمبراطور حازم إمام.

تألق إمام الموهوبين، حازم إمام، فى تلك المباراة وسجل هدفين قاد بهما فريقه للفوز على الغريم التقليدى، بينما سجل هدف الأهلى علاء إبراهيم.