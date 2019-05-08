جهاز المنتخب يهنئ صلاح بالتأهل لنهائى دورى أبطال أوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى رسائل تهنئة إلى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب بعد تأهل فريقه لنهائى دورى أبطال أوروبا على حساب برشلونة. وحقق فريق ليفربول ريمونتادا تاريخية بالفوز على برشلونة برباعية نظيفة بعد أن خسر الليفر لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة. ولم يشارك محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبرشلونة بسبب الإصابة خلال مباراة فريقه بالدورى الإنجليزى أمام نيوكاسل.

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