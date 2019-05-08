شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات علاج عمرو جمال من إصابة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز الفنى للأهلى إن عمرو جمال مهاجم الفريق يسير بخطى ثابتة فى برنامجه التأهيلى الذى يخضع له تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى، وأن حالته تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

ويواصل عمرو جمال برنامجه التأهيلى للتخلص من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية والتى أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى، حيث يخوض مهاجم الفريق تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل لتجهيزه للعودة من جديد.

ويشتمل البرنامج التأهيلى للاعب على جلسات فى الجيم وتدريبات فى الملعب تشتمل على تدريبات الكرة بجانب بعض التدريبات البدنية فى خطوة جديدة نحو العودة، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.