شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الأهلى وسموحة بحكام مصريين.. لم يطلب أحد أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الأهلى وسموحة المقرر لها السبت المقبل، فى إطار مواجهات الأسبوع الـ32 فى بطولة الدورى العام ستقام بحكام مصريين. وتابع مسئولو الجبلاية أن الأهلى وسموحة لم يطلبا استقدام حكام أجانب لمباراتهما معاً وبالتالى سيديرها حكام مصريون. يحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 67 نقطة بينما يحتل سموحة المركز الـ12 فى جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

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