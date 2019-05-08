شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد و7 مواجهات نارية.. ماذا ينتظر الزمالك بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى الزمالك فى حجز تأشيرة التأهل إلى الدور النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تغلبه على النجم الساحلى التونسى فى نصف نهائى البطولة بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 1 / 0.

ويطمح أبناء ميت عقبة فى استعادة الأمجاد الأفريقية الغائبة عن القلعة البيضاء منذ التتويج الأخير بدورى أبطال أفريقيا خلال موسم 2002، عندما فاز الأبيض على الرجاء المغربى بهدف تامر عبد الحميد ليحصد اللقب الخامس فى تاريخه.

الزمالك ينتظر العديد من التحديات فى المسابقة المحلية التى يعود إليها الأربعاء المقبل، حيث يصطدم الفريق الأبيض بنظيره وادى دجلة العنيد الذى يطمح فى استغلال إجهاد أبناء ميت عقبة بسبب المشاركات الأفريقية وانتزاع ثلاث نقاط ثمينة.

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الزمالك من المقرر أن يخوض 7 مباريات بعد لعب أبناء القلعة البيضاء 27 مباراة من أصل 34 فى مسابقة الدورى العام، ويواجه الزمالك فرق: الداخلية، وادى دجلة، الإنتاج الحربى، الجونة، حرس الحدود، الإسماعيلى، والأهلى، وجميعها مباريات لا تقبل القسمة على اثنين فى ظل صراع الصدارة المشتعل فى مقدمة الجدول.

الزمالك فقد قمة جدول مسابقة الدورى العام ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 60 نقطة، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 65 نقطة، وفى المركز الأول تقدم النادى الأهلى ليتسحوذ على القمة برصيد 67 نقطة.

الزمالك خاض عدد مباريات أقل من الأهلى بمباراتين وهو ما ينعى أن الفريق الأبيض حال فوزه بالمؤجلات سيقلص الفارق مع الأهلى إلى نقطة واحدة، وتبقى مباراة القمة الفيصل فى تحديد بطل الدورى إذا ما فاز كلا الفريقين بمبارياتهم المتبقية فى الدورى.