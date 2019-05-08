شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر شكوى سيدومير للفيفا بعد انقطاعه عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر مسئول داخل النادى الإسماعيلى بدء إدارة ناديه فى اتخاذ خطوات فعلية لشكوى البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق لدى الاتحاد الدولى الفيفا، بسبب انقطاعه عن التدريبات وتخلفه عن حضور التحقيق من قبل مجلس إدارة الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان.

وكان المدرب البلجيكى سيدومير قد غادر القاهرة خلال الساعات الماضية معلناً التقدم بشكوى ضد الإسماعيلى بسبب عدم حصوله على الشرط الجزائى فى عقده.

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وقال مصدر مسئول فى الإسماعيلى إن إدارة ناديه لم تتخذ قراراً بإقالة المدرب البلجيكى ولم تعين جهاز فنياً جديداً حتى يطالب سيدومير بالشرط الجزائى فى عقده، مشيراً إلى أن ناديه أحال المدرب البلجيكى للتحقيق من قبل مجلس الإدارة بسبب تصريحاته ضد النادى، لكنه تخلف عن الحضور وفاجأ الجميع بمغادرة البلاد مما دعا الاسماعيلى لتجهيز ملف من قبل الشئون القانونية بالنادى بكل كواليس الواقعة لإرساله للجبلاية ومن ثما تصعيد شكوى ضد المدرب بالفيفا لتأمين موقف القلعة الصفراء.

وأفاد نفس المصدر أن سيدومير كان متوتراً للغاية فى آخر أيامه ودخل فى مشاحنات كثيرة مع كل الأطراف بالنادى لشعوره بعدم الثقة، ولم يمنح الجهاز المعاون الجديد فرصة الاجتماع معه للاتفاق على تفاصيل المرحلة المقبلة وقرر إطلاق التصريحات ضد مجلس الإدارة.

وكانت العلاقة بين الإسماعيلى ومدربه البلجيكى سيدومير وصلت لطريق مسدود بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثية دون رد فى الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدورى، لاسيما بعدما قررت إدارة النادى تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدربا مساعدا وصبرى المنياوى مديراً للكرة، وقبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة، الأمر الذى اعتبره المدرب تقليصاً من صلاحياته ليغادر المران وتحيله إدارة النادى للتحقيق بسبب تصريحاته ضد القلعة الصفراء.