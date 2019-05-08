شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم عماد السيد قبل موقعة نهائى الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات من المؤكد مشاركة عماد السيد حارس مرمى الزمالك، فى مباراة فريقه المقبلة أمام نهضة البركان المغربى، فى ذهاب المباراة النهائية من الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها الملعب البلدى فى بركان، يوم 19 مايو الجارى، وذلك بعدما حصل محمود جنش، حارس الأبيض، على الطرد فى مباراة النجم الساحلى التونسى الأخيرة.

نجح الزمالك فى خطف بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية، بعد تخطى عقبة النجم الساحلى التونسى بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب للدور نصف النهائى، ليضرب الفريق الأبيض موعدا مع نهضة بركان المغربي بنهائى البطولة، يستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه عماد السيد مع الزمالك هذا الموسم.

- 4 مباريات بالدورى الممتاز

شارك عماد السيد مع الزمالك فى 4 مباريات هذا الموسم مع الزمالك، وكانت البداية أمام وادى دجلة، فى الأسبوع الثانى عشر من مسابقة الدورى الممتاز، واستقبل خلالها عماد السيد هدفين، بعدما انتهت المباراة بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وشارك بعدها لمدة 45 دقيقة بعدما حل كبديل لجنش فى مباراة الاتحاد السكندرى، التى جمعت الزمالك وسيد البلد فى الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ولم يستقبل خلالها أى أهداف على الرغم من انتهاء المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاءت ثالث مشاركات عماد السيد مع الزمالك فى الدورى الممتاز أمام بيراميدز، فى الجولة المؤجلة بينهما من الأسبوع التاسع من المسابقة، واستقبل خلالها 3 أهداف بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

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وأخيرًا شارك أمام مصر للمقاصة فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، واستقبل خلالها عماد السيد هدفا وحيدا بعدما انتهت المباراة لصالح الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف.

- مباراة وحيدة أمام سمنود فى كأس مصر

شارك عماد السيد فى مباراة واحدة مع الزمالك فى مسابقة كأس مصر، أمام منية سمنود فى دور الـ32 من المسابقة، وخرج بشباكه نظيفة فى المباراة التى فاز فيها الأبيض بهدف دون رد.

- مباراة وحيدة أمام القطن التشادى بالكونفدرالية

شارك عماد السيد أيضًا فى مباراة واحدة مع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام القطن التشادى، واستقبل خلالها هدفين فى إياب دور الـ32 من الكونفدرالية، وانتهت المباراة بهزيمة الزمالك بهدفين دون رد.

إجمالا شارك عماد السيد مع الزمالك فى الدورى خلال 6 مباريات استقبل خلالهم 8 أهداف وحقق الكلين شيت فى مباراتين.