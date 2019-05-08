مميز”اليوم” ترتيب جدول الدوري الإنجليزي/السيتي يتصدر بفارق نقطة علي ليفربول...

نعرض معكم من خلال التقرير التالي، ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بعد مباريات الإسبوع 37 وفوز السيتي علي ليستر، بهدف نظيف سجله كومباني، ليستعيد الصدارة مجدداً برصيد 95 نقطة بفارق نقطة، عن ليفربول صاحب المركز الثاني بعد فوزه علي نيوكاسل ليصل للنقطة 94، لتتواصل لعبة الكراسي الموسيقية لنهاية الدوري بين فريقي الريدز والسيتي.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثالث برصيد 71 نقطة، وفريق توتنهام يحتل المركز الرابع برصيد 70 نقطة، ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس برصيد 67 نقطة، مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 66 نقطة، ونعرض عليكم متابعينا الجدول الخاص بترتيب الدوري الإنجليزي، وترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي علي ليستر

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قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد صلاح لاعب ليفربول22

ساديو ماني لاعب ليفربول 20 هدف

سيرجيو |أجويرو لاعب السيتي 20 هدف

أوباميانج لاعب أرسنال 20 هدف

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 18 هدف

هاري كين لاعب توتنهام 17 هدف

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي 17 هدف

إدين هازارد لاعب تشيلسي 16 هدف

لاكازيت لاعب أرسنال 14 هدف

ونحن معكم من خلال موقعنا، لنقدم كل جديد ومميز لعشاق الساحرة المستديرة، كرة القدم وجمهورها المميز العريق، ومتابعة دورية للمستجدات علي ترتيب جدول الدوري الإنجليزي المتميز، بعد حالة الصراع الشرس للحصول علي اللقب الذي حير الجميع في عدم معرفة من هو صاحب اللقب هذا الموسم، خاصةً ولم يتبقي سوي مباراة واحدة لكلا المنافسين.