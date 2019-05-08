ريمونتادا....كلمة إسبانية تعني التعافي ،كثر استخدامها بعد سداسية برشلونة في باريس سان جيرمان

اعداد محمد بشاري

انتشر مصطلح ريمونتادا فى عالم كرة القدم منذ عدة سنوات ووصلت أمس إلى أن أصبحت الكلمة الأكثر بحثًا فى مصر عقب فوز ليفربول الدرامى على برشلونة بنتيجة 4 / 0 والتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا.

معنى هذه الكلمة ؟

كلمة الـ ” ريمونتادا ” هي كلمة اسبانيا تعني التعافي أو العودة وكانت تستخدم هذه الكلمة الاسبانية بشكل كبير في الحروب ووصف المعارك الأهلية وثورات الاستقلال بين القرن 16 إلى 19 ميلادي حينما كانا أقليما الباسك و كاتالونيا يحاولا الانقسام عن الحكم الملكي الاسباني .

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كان يستخدم مصطلح الريمونتادا في عالم كرة القدم في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي واختفى و من ثم أعادته للحياة من جديد الصحيفة الكاتالونية ” سبورت ” بعد هزيمة نادي برشلونة من اسي ميلان في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2012-2013 بنتيجة هدفين دون رد برشلوني .

وتستخدم الصحافة الإسبانية كلمة ريمونتادا منذ عقود طويلة لكنها تحولت إلى كلمة عالمية يستخدمها تقريبا كل متابعى كرة القدم حول العالم منذ فوز برشلونة الملحمى على باريس سان جيرمان بنتيجة 6 / 1 بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 4 / 0، في عام 2017 لتحل محل كلمة Come Backالتى كانت تستخدم من قبل، وعانى بعدها برشلونة من الريمونتادا موسمين متتالين، حيث خسر من روما فى ربع النهائى 3 / 0 بعد الفوز ذهابا 4 / 1 ليودع البطولة، ثم مرة أخرى أمس أمام ليفربول.