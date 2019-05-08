ريمونتادا....كلمة إسبانية تعني التعافي ،كثر استخدامها بعد سداسية برشلونة في باريس سان جيرمان

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اعداد محمد بشاري
انتشر مصطلح ريمونتادا فى عالم كرة القدم منذ عدة سنوات ووصلت أمس إلى أن أصبحت الكلمة الأكثر بحثًا فى مصر عقب فوز ليفربول الدرامى على برشلونة بنتيجة 4 / 0 والتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا.
معنى هذه الكلمة ؟
كلمة الـ ” ريمونتادا ” هي كلمة اسبانيا تعني التعافي أو العودة وكانت تستخدم هذه الكلمة الاسبانية بشكل كبير في الحروب ووصف المعارك الأهلية وثورات الاستقلال بين القرن 16 إلى 19 ميلادي حينما كانا أقليما الباسك و كاتالونيا يحاولا الانقسام عن الحكم الملكي الاسباني .
كان يستخدم مصطلح الريمونتادا في عالم كرة القدم في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي واختفى و من ثم أعادته للحياة من جديد الصحيفة الكاتالونية ” سبورت ” بعد هزيمة نادي برشلونة من اسي ميلان في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2012-2013 بنتيجة هدفين دون رد برشلوني .
وتستخدم الصحافة الإسبانية كلمة ريمونتادا منذ عقود طويلة لكنها تحولت إلى كلمة عالمية يستخدمها تقريبا كل متابعى كرة القدم حول العالم منذ فوز برشلونة الملحمى على باريس سان جيرمان بنتيجة 6 / 1 بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 4 / 0، في عام 2017 لتحل محل كلمة Come Backالتى كانت تستخدم من قبل، وعانى بعدها برشلونة من الريمونتادا موسمين متتالين، حيث خسر من روما فى ربع النهائى 3 / 0 بعد الفوز ذهابا 4 / 1 ليودع البطولة، ثم مرة أخرى أمس أمام ليفربول.
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