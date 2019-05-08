الكاف يُخطر المنتخبات بموعد الحضور لكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المنتخبات المشاركة بموعد الوصول إلى مصر للمشاركة في كأس الأمم.

وطالب الكاف، في خطابه للمنتخبات المشاركة بالتواجد في فندق الإقامة قبل موعد أول مباراة له في البطولة بـ5 أيام (4 أيام بالإضافة ليوم المباراة الأولى).

وتستضيف مصر كأس الأمم خلال الفترة من 21 يونيو، حتى 19 يوليو.

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وتقام بطولة الأمم في مدن القاهرة "3 مجموعات"، والإسكندرية، والإسماعيلية والسويس بواقع مجموعة في كل محافظة.

وتعد تلك المرة الأولى التي تقام فيها كأس الأمم، بمشاركة 24 منتخبا.

وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو بمواجهة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي.