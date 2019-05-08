رودريجنيو : لم احصل علي فرصة كافية مع بيراميدز .. والهدوء سر تألقي مع كروزيرو

كشف البرازيلي رودريجينيو نجم فريق بيراميدز السابق عن سر تألقه مع كروزيرو البرازيلي بعد رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة .
وقال رودريجينيو في تصريحات خاصة لموقع "جلوبو البرازيلي " انه لم يشارك بشكل منتظم في المباريات مع بيراميدز بجانب تعرضه لاصابة ابعدته عن التواجد مع الفريق في بعض الاوقات .
واشاد نجم كروزيرو بمديره الفني مانو مينزيس واصراره علي التعاقد معه رغم ارتفاع القيمة المالية للصفقة .
وقال رودريجينيو : " اعتقدت أنني قد أضطر إلى قضاء بعض الوقت للوصول إلى الإيقاع مرة أخرى ، لكنني استقبلت جيدًا وعولجت جيدًا باهتمام خاص " .
وأكمل :" لقد عملت من قبل مع منيزيس
واضاف رودريجينيو ان كروزيرو فريق كبير جداً وهو قادر علي المنافسة حتي النهاية في الدوري البرازيلي وكأس الليبرتادوريس .
وسجل رودريجينيو 8 اهداف في 15 مباراة خاضها مع كروزيرو ، بينما فشل في هز الشباك مع بيراميدز في 12 مباراة خاضها مع الفريق .
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