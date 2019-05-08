رياضة | 3 كلمات من "كلوب" جعلت ليفربول يقهر برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 كلمات من "كلوب" جعلت ليفربول يقهر برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي أنه من الصعب وصف الفوز على برشلونة برباعية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أوريجي في تصريحات إعلامية بعد اللقاء: "الفوز (4-0) على برشلونة شيء لا يمكن تصديقه.. كنا نعلم أنه أمر صعب.. الحماس والمباراة، كانت ليلة رائعة لا يمكن تصديقها".

Advertisements

وأضاف أوريجي: "نعلم أن لدينا فريقًا عظيمًا يضم لاعبين متميزين للغاية، ولكننا قبل أي شيء، لدينا العقلية ونكافح على كل كرة.. ما حدث يصعب وصفه من خلال الكلمات"، مشيرًا إلى أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق طالب اللاعبين بـ"الهجوم بشكل أكبر والمجازفة والمغامرة".

يذكر أن ليفربول خاض لقاء الإياب في غياب 3 من عناصره الأساسية للإصابة وهم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، نابي كيتا.