رياضة | المرشحون لدخول "جنة" منتخب مصر في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرشحون لدخول "جنة" منتخب مصر في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل عدد من اللاعبين قائمة المرشحين للانضمام لمنتخب مصر مع خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2019.

- عبد الله السعيد

يسير عبد الله السعيد بمستوى جيد مع بيراميدز منذ أن تعاقد مع الفريق خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وشارك في 15 مباراة أحرز فيهم 4 أهداف وصنع 7 أهداف، ويمكن الاعتماد عليه ليكون بديل لمحمد صلاح في صفوف الفراعنة.

صالح جمعة

استعاد صالح جمعة بريقه مع الأهلي بعد عودته للمشاركة في المباريات مرة أخرى، وخاصة وأن صالح يمتلك خبرات دولية كبيرة بعدما شارك مع منتخب الشباب وبعده الألوليمبي مرورا بالمنتخب الأول، شارك "جمعة" في 7 مباريات مع الفريق الأحمر وأحرزفيهم هدفين.

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محمود عبد المنعم كهربا

يقدم محمود عبدالمنعم كهربا موسم أكثر من رائع مع الزمالك ونال به إشادة الجميع وخاصة بعد ابتعاده عن الأداء الفردي الذي كان يظهر عليه في المواسم السابقة، و شارك مع الزمالك 25 مباراة ببطولتي الدوري والكأس وأحزر فيهم 10 هدفا وصنع 10 هدفًا.

- يوسف أوباما

أحد أبرز لاعبي الدوري في الموسم الحالي وأحد العناصر الأساسية للزمالك التي يعتمد عليها "جروس" على خساب عدد من النجوم وعلى رأسهم أيمن حفني ، أوباما شارك في 28 مباراة ببطولة الدوري والكأس أحرز فثهم 9 أهداف وصنع 5 أهداف.