رياضة | القنوات الناقلة لمباراة أياكس ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة أياكس ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتحدد اليوم الأربعاء الطرف الثاني لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن حسم ليفربول المقعد الأول بالفوز على برشلونة برباعية نظيفة يوم أمس الثلاثاء.

وتنحصر البطاقة الثانية بين اياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي حيث سيتعرف عشاق الكرة في العالم على منافس ليفربول في المشهد الختامي.

وكان أياكس أمستردام قد حسم المواجهة الأولى بالفوز على توتنهام في عقر داره ملعب وايت هارت لين الجديد بهدف واحد مقابل لا شيء.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع على القنوات التالية:

IRIB TV 3

Rai 1

BTV Action

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Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1

SRF zwei HD

TVP Sport HD

Club RTL

Movistar Liga de Campeones HD

Polsat Sport Premium 1 HD