رئيس برشلونة يتحسر على ريمونتادا ليفربول

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٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
ليفربول وبرشلونة
اعتذر رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو لجماهير برشلونة، بعد السقوط المدوي للعملاق الكتالوني أمس برباعية نظيفة أمام ليفربول على ملعب الأنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أوروبا، على الرغم من الفوز بثلاثية نظيفة في الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب الكامب نو، ليودع العملاق الكتالوني المسابقة الأوروبية بصورة مشابهة لخروجه العام الماضي عندما خرج من ربع النهائي على يد روما الإيطالي بعد فوزه ذهابًا على أرضه بنتيجة 4-1 قبل أن يخسر في الإياب على ملعب الأولمبيكو بثلاثية نظيفة.
وقال بارتوميو: "أشعر بالأسف من أجل الجماهير، خاصة تلك التي أتت كي تدعمنا في الأنفيلد، سبق أن حدث ذلك لنا في روما، وها هو الأمر يتكرر من جديد هنا". وأضاف رئيس برشلونة: "أتوجه بالتهنئة لليفربول، لا أفضل أن أصرح بأي شيء الآن في تلك اللحظة، سيأتي الوقت الذي نتحدث فيه عن ما حدث، ولكن من الصعب للغاية تفسير
وأضاف رئيس برشلونة: "أتوجه بالتهنئة لليفربول، لا أفضل أن أصرح بأي شيء الآن في تلك اللحظة، سيأتي الوقت الذي نتحدث فيه عن ما حدث، ولكن من الصعب للغاية تفسير تلك الهزيمة".
وعن الهدف الرابع لليفربول: "لا أجد تفسيرًا لهذا الهدف، أتى بصورة مفاجئة، لم أتحدث مع اللاعبين أو المدرب بعد".
يذكر أن برشلونة لا يزال يملك فرصة التتويج بالثنائية بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني، حيث يواجه فالنسيا يوم 25 من شهر مايو الجاري في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وعن ذلك قال بارتوميو: "علينا أن نرفع من معنوياتنا ونفكر في بطولة الكأس".
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