يورجن كلوب يكرر إنجاز أسطورة بايرن ميونيخ

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٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

يورجن كلوب

تمكن ليفربول الإنجليزي، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن حقق الريدز انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، في معقل الريدز "أنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري الأبطال، وسجل الأهداف لليفربول أوريجي في الدقيقتين 7 و79، وفينالدوم في الدقيقتين 54 و56، وحقق الريدز الريمونتادا بعد الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة في "كامب نو"، ليتأهل الإنجليز للنهائي، الذي سيُقام في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في الأول من يونيو المقبل.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن كلوب بات ثاني مدرب ألماني يصل لنهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين بعد يوب هاينكس. وقاد هاينكس بايرن ميونيخ للوصول للنهائي عامي 2012 و2013، ليخسر في المرة الأولى قبل التتويج في العام التالي، وقد يسير كلوب على خطى مواطنه، بعدما خسر نهائي الموسم الماضي على يد ريال مدريد

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