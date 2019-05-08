انت الان تتابع فينالدوم يكشف عن سر غضبه من يورجن كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

جورجينيو فينالدوم

كشف الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، عن سبب تألقه بعد نزوله بديلًا في مباراة فريقه التي فاز فيها على برشلونة، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ودخل فينالدوم قبل بداية الشوط الثاني بدلا من المصاب أندي روبرتسون، ليسجل هدفين ساهما في تأهل ليفربول للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي. وقال فينالدوم في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "كنت غاضبًا جدا لأن المدرب وضعني على الدكة، حاولت فقط أن أساعد فريقي، أنا سعيد لأنني تمكنت من ذلك بتسجيل هدفين".

وواصل فينالدوم: "إنه أمر لا يصدق، بعد المباراة في إسبانيا (3-0 لصالح برشلونة)، كنا واثقين بإمكانية الفوز بنتيجة 4-0، الناس في الخارج شككوا فينا واعتقدوا أنه لا يمكننا إنجاز الأمر، لكننا مرة أخرى أظهرنا أن كل شيء يمكن تحقيقه في كرة القدم". وحقق ليفربول انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة،

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