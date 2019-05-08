انت الان تتابع أهداف ليفربول أمس تثير جنون لويس سواريز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

لويس سواريز

تحدث مهاجم برشلونة الأوروجوياني لويس سواريز عن عرض البرسا الباهت أمس، أمام ليفربول، وخسارته برباعية نظيفة على ملعب الأنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودع العملاق الكتالوني المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز بصورة مفاجئة بعد فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة على ملعب الكامب نو، ليكرر خروجه من دوري الأبطال بتلك الصورة، بعد تفريطه في تقدمه برباعية أيضًا الموسم الماضي في ربع النهائي قبل أن يخسر أمام روما الإيطالي في المباراة الشهيرة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو.

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وقال سواريز عن هدف برشلونة الرابع الذي أتى من ركلة ركنية مباغتة: "ظهرنا كما لو كنا فريقا من الشباب أو الناشئين في تلك اللقطة، نشعر بحزن كبير، الهزيمة مؤلمة، هذا وقت أن ننتقد أنفسنا بشدة". وأضاف سواريز: "هذه الأمور لا يمكن أن تحدث مع فريق مثل برشلونة، لا يمكن أن نرتكب نفس الخطأ مرتين". وعلق سواريز