انت الان تتابع عبد العال: فالفيردي لو اشتغل على عربية درة كتير عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد عودة ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

رضا عبد العال

علق رضا عبد العال، على هزيمة فريق برشلونة الإسبانى أمام ليفربول الإنجليزى، وتأهل الأخير إلى نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا. وقال عبد العال، خلال لقائه ببرنامج «نمبر وان» الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، على فضائية «النهار»: «أنا خسرت حوالى 7 أو 8 أشخاص دلوقتى وأنا جاى بيكلمونى على الماتش أقوم قافل السكة وعامل حظر، قال يعنى أنا أبو ميسى، أو المسؤول عن ميسى، أو رئيس النادى، أو المدير الفنى، اللى أنا معترض عليه وقلتلك إنه معندوش فكرة.. لو هوى على درة كتير عليه.. يعنى لو وقف على عربية درة وقعد يهوى هيقطع الرزق».

وعن ركنية أرنولد تساءل عبد العال: «فين التمركز الدفاعى؟ اللعيبة كلها مدية ضهرها، وحصلت تانى واللعيبة مدية ضهرها كأن مفيش حاجة». وأضاف عبد العال: «لازم نرفع القبعة ليورجن كلوب ولاعيبته، دول لعبوا انهاردة على إنهم يصالحوا جمهورهم رغم كم الإصابات على رأسهم محمد صلاح وفرمينو اللى هم بيجيبوله