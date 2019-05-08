الان تتابع روسيا تعلن إيقاف العداءة سافينا 12 عاما بسبب المنشطات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى، اليوم الأربعاء، إيقاف العداءة كسينيا سافينا لمدة 12 عاما بسبب مخالفات تتعلق بلوائح المنشطات على الصعيد الدولي. وأضاف الاتحاد الروسي أن مدربها وزوجها أليكسي سافين تعرض للإيقاف أربع سنوات بسبب مخالفة لوائح المنشطات.

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