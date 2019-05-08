شكرا لقرائتكم نجم الإسكواش ووالده يدعمان محمد صلاح بالأنفيلد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد مروان الشوربجي لاعب الاسكواش، ووالده في مدرجات آنفيلد لدعم ومؤازرة الفرعون المصري محمد صلاح، حيث خاض ليفربول الذي يلعب له صلاح مباراة قوية أمام فريق برشلونة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

خطف ليفربول بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز برباعية نظيفة ليعوض خسارة مباراة الذهاب في أسبانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شىء للبارسا، وذلك رغم غياب محمد صلاح عن المشاركة بسبب الاصابة الأخيرة التي كان قد تعرض لها .

Advertisements

ويتواجد مروان الشوربجي في انجلترا استعداداً لخوض منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تعد واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، حيث تبلغ القيمة المادية لجوازئزها 168 ألف دولار وهو ما يضعها بفئة البطولات البلاتينية .