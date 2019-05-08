شكرا لقرائتكم بعد العودة للتألق.. صالح جمعة يوافق على التجديد للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن صالح جمعة موافقته المبدئية على تمديد عقده مع الأهلي، بعد دخول سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في مفاوصلت جادة معه في هذا الشأن.

وطلب سيد عبد الحفيظ من صالح جمعة تمديد عقده لمدة ٣ مواسم اضافية بخلاف السنة المتبقية في عقده، خاصة بعد عودته للمشاركة بشكل أساسي وظهوره بشكل جيد مع الفريق الأحمر، منذ حصوله على فرصة المشاركة، وتستهدف ادارة الأهلي في الفترة الحالية الحفاظ على عناصر الفريق الهامة وهو ما ظهر فى تمديد عقود عدد من اللاعبين تنتهى عقودهم أيضاً بنهاية الموسم المقبل، منهم التونسي على معلول والنيجيري جونيور أجاي وعمرو السولية وكريم نيدفيد.