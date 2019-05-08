شكرا لقرائتكم فرج عامر يكشف أزمة التوأم وباسم مرسى ومشاركة كريم أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن هناك علاقات طيبة بين فريقه السكندري ونادي الزمالك، رغم أزمة باسم مرسي مهاجم الأبيض المعار إلى سموحة، مؤكدا أنها أزمة مفتعلة ولا دخل لحسام حسن أو ابراهيم بها .

وفسر عامر عبر حسابه على موقع تويتر الأزمة قائلا: "علاقة سموحة بالزمالك طيبة جدا ومشكلة باسم مرسي مفتعلة ولا دخل لحسام حسن بها" .

وانتهت أزمة باسم مرسي و حسام حسن بإيقاف اللاعب، مضيفا أن التوأم حسن سيظل يقود الفريق فنيا حتى نهاية الموسم.

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وعن أزمة كريم فتحي لاعب الأهلي المعار لصفوف الفريق السكندري، قال عامر: "مازال موقف كريم يحيي من الاشتراك في مباراة الأهلي القادمة غامض بسبب عقد إعارتة من الأهلي".



