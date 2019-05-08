شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعيد مجهود محمد مجدى أمام الانتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد فريق الإسماعيلى جهود لاعبه محمد مجدى فى مباراة الانتاج الحربى بعد غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى بداعى الايقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث. وودع الإسماعيلى منافسات بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف. Advertisements ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الانتاج الحربى المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدوري العام على ستاد كلية الشرطة ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

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