شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: رابع الدوري يشارك فى الكونفدرالية الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة هانى أبو ريدة مشاركة رابع الدورى فى البطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل. واستند مجلس إدارة الاتحاد على القرار لطلب الاتحاد الإفريقي " كاف " إرسال أسماء الفرق المشاركة فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية قبل 30 يونيو المقبل. وأرجع الاتحاد أيضا سبب قراراه إلى صعوبة إقامة كأس مصر لمعرفة الفائز باللقب، ولذلك تم الاستقرار على مشاركة الفريق صاحب المركز الرابع فى الكونفدرالية. Advertisements ويشارك بطل الدورى والوصيف فى بطولة دورى أبطال أفريقيا ، فيما يشارك الثالث والرابع فى البطولة الكونفدرالية.

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