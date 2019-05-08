شكرا لقرائتكم منة فضالى فى رسالة خاصة للفرعون محمد صلاح : ربنا يحميك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأت الفنانة منة فضالى مواطنها محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي بعد تأهل فريقه إلى المباراة النهائية بدورى أبطال أوروبا. ونشرت فضالى عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "توتير" صورة للنجم محمد صلاح وكتبت عليها ربنا يحميك "god bless you " Advertisements وتأهل ليفربول بعدما سحق نظيره برشلونة برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا ، رغم غياب محمد صلاح عن المشاركة بسبب الاصابة الأخيرة التي كان قد تعرض لها .

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كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالى فى رسالة خاصة للفرعون محمد صلاح : ربنا يحميك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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